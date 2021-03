Man uit Urk aangehouden voor inrijden op journalist

Een 35-jarige man uit Urk is zondagavond aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht bewust een journalist te hebben aangereden. Die aanrijding vond zondag plaats bij de Sionkerk in Urk. Op een filmpje is te zien hoe een man daar inrijdt op een verslaggever van omroep PowNed.

Ondanks de strenge coronaregels ging de kerk in Urk zondag toch open. Er waren ook veel journalisten op afgekomen. Kerkgangers konden dat niet waarderen. De verslaggever die is aangereden werd ook door twee jongeren geschopt en geslagen.

De politie ging zondag al wel met de verdachte in gesprek. Maar hij werd niet meteen aangehouden omdat de politie de rust wilde bewaren, zegt een woordvoerder.

In Krimpen aan den IJssel kreeg een verslaggever van RTV Rijnmond zondagochtend klappen toen hij bij de Mieraskerk stond. Die opende ook de deuren voor enkele honderden gelovigen. Een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is aangehouden. Hij is weer vrijgelaten en moet zich op een later moment verantwoorden bij de officier van justitie.