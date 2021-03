Nederlanders om in de gaten te houden: Maarten Smit (31) van Smitveld

Het bedrijf heeft hij twee jaar geleden van zijn ouders overgenomen, die Smitveld (combinatie van de achternaam van zijn vader en de achternaam van zijn moeder) 25 jaar geleden zijn gestart vanuit een irritatie dat er geen goede vouwwagens waren. Maarten wil ervoor zorgen dat mensen een fijne vakantie beleven, maar wel op een duurzame manier. Hij maakt “ouderwetse punttenten, maar dan op een mooie aanhanger gezet”. Alle materialen zijn duurzaam en de vouwwagens worden lokaal vervaardigd. “Ik maak me grote zorgen over de manier waarop we nu met materialen en de natuur omgaan.”

Hij doet het anders dan andere bedrijven en zijn vouwwagens zijn meer tent dan huisje. “We hebben een andere vorm en styling en we zijn een stuk duurzamer. We gebruiken recyclebare materialen: onze tentdoeken komen uit Hengelo en het hout van de lokale zagerij. Wij produceren en monteren alles zelf.” Waar de vouwwagen tien jaar geleden nog een oubollig imago had, is deze nu hip en modern, en ook handig mee te nemen als je een kleinere auto hebt.

Onze stappen mogen volgens Maarten veel duurzamer zijn. “We kunnen onze eigen voetprint verkleinen door langer met producten te doen en de lokale economie te steunen. Dat gebeurt nu te weinig.” Hij is zich bewust van zijn eigen voetprint: hij pakt niet met het vliegtuig, maar gebruikt zijn eigen vouwwagen als hij met vakantie gaat, koopt weinig nieuwe kleding en probeert waar mogelijk materialen altijd her te gebruiken.

Waarom sta je in de ochtend op?

“Opstaan probeer ik altijd uit stellen, want ik heb zo’n lekker bed. Ik ben echt een avondmens. Ik sta op omdat ik graag mooie producten maak waar mensen blij van worden en waar ze zelf over mee mogen denken. Dat vind ik super leuk om te doen. Ik ga nooit met een chaggie gezicht naar mijn werk. Ik vind het belangrijk om producten te maken die langer meegaan. Ik wil geen wegwerp artikelen produceren.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Het bureaucratische gedoe rondom het bouwen van mijn huis houdt me bezig. We zijn bezig om een duurzaam huis te bouwen in Heiloo, een huis dat zichzelf qua energieverbruik kan bedruipen. Dit heet ook wel een passief huis, dat zonder verwarming wordt gebouwd. We halen de energie uit zonnekracht.” Wie zijn ‘we’? “Mijn vriendin en ik. We zouden gaan trouwen maar dat ging door corona niet door.” Waar loop je tegenaan? “Ik loop aan tegen een commissie die van alles over je huis en bouwplan te zeggen heeft en je niet de vrijheid geeft, terwijl het bestemminsplan dat wel biedt. Ze zitten me in de weg. Het huis komt er wel hoor, we hebben net een compromis gesloten.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als ondernemer?

“Veel sporten, gezond eten en op tijd naar bed gaan. Tot de lockdown speelde ik hockey en stond ik drie keer per week op het hockeyveld. Nu sport ik elke dag via een sportprogramma op YouTube. Ik eet veel groentes, niet te veel zakjes en kant en klaar en ik let op hoeveel zout ik eet.”

Wat deed je als kind graag?

“Buiten spelen, tekenen, voetballen, hockeyen, met de skelter en met lego spelen.”

Wat is je vaste ochtendritueel?

“Ontbijten, broodjes smeren, NRC en FD doorbladeren op m’n telefoon en dan aan het werk.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Voor de volhouder is geen weg onbegaanbaar. Als je echt iets wil bereiken en erachter staat, dan moet je gewoon doorgaan. Dan kan je mooie dingen bereiken. Neem ons huis, daar zijn we nu anderhalf jaar mee bezig en we hebben nu pas zicht op een bouwvergunning. We hebben een doel voor ogen en we gaan er gewoon mee door.”

Waarvoor bellen mensen jou op?

“Mensen bellen mij voor praktische adviezen, of ze willen ideeën voor plannen die ze hebben met me delen om het samen verder uit te werken. Ze bellen me ook over duurzame onderwerpen. Ik ben een praktische denker, dus ik vind het makkelijk om oplossingen te vinden voor mensen die ergens last van hebben. Ik word ook gebeld om gezellig bij te praten.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Ik loop niet snel naast mijn schoenen, ik weet wat ik kan en ik kom niet zoveel dingen tegen die ik niet kan. Alles is te leren. En ik waardeer dat ik nieuwsgierig ben.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Richard Branson van Virgin. Dat vind ik een inspirerende man, een echte doorzetter. Er is hem ook gezegd dat hij iets niet zou kunnen, maar het is hem toch gelukt. Hij heeft een vorm van dyslexie, net als ik. De dyslexie zit hem niet in de weg, want hij is heel succesvol. Mijn dyslexie zit me ook niet weg, ik ben erover heen gegroeid en heb trucjes geleerd om ermee om te gaan. Teksten schrijven is nog wel een zwakte, dus die laat ik altijd controleren.”

Vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Dat wordt een hele lekkere hamburger, en dan dubbeldik met frietjes. Ik zou willen eten met mijn beste vrienden, familie en vriendin en dan wil ik het hebben over alle goede en slechte momenten die we samen beleefd hebben.”

Is er nog iets wat je wil zeggen?

“De grootste avonturen beginnen op ‘twintig’ kilometer afstand van je huis. Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld te vliegen om een mooie ervaring te hebben. Je kan ook een stukje rijden en je tent meenemen. “