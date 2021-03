Twee arrestaties na mishandeling journalist in Urk

De politie in Urk heeft maandag twee mannen (van 26 en 28 jaar) uit die plaats aangehouden wegens de mishandeling van een journalist zondag bij de Sionkerk. Ze hadden zichzelf gemeld bij de politie.

Zondag werd al een 35-jarige man uit Urk aangehouden op verdenking van het inrijden op de journalist van PowNed.

In Urk kwam het zondag tot een confrontatie tussen kerkgangers en een verslaggever en cameraman van PowNed die verslag deden van de toestroom van gelovigen, nadat de kerk de deuren had opengezet voor alle gelovigen en daarmee de corona-adviezen had genegeerd. De verslaggever werd geschopt en geslagen en vervolgens aangereden.

In de media was er vervolgens kritiek op het optreden van de politie en dat er geen arrestaties waren. Maandag liet de politie weten dat zij bang was voor verdere escalatie. “Onze collega’s moeten bij ieder incident snel beslissingen nemen. In dit geval is de keuze gemaakt om tussen de journalist en de kerkganger(s) in te gaan staan en de betrokkenen te kalmeren. Met een aanhouding van één of meerdere personen had de situatie kunnen escaleren. Dit had de situatie voor de aanwezige journalisten niet veiliger gemaakt”, aldus de politie.