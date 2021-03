Willem Holleeder: verzinsels Astrid grootste zorg

De “verzinsels” van zijn zus Astrid zijn de grootste zorg van Willem Holleeder in de beroepszaak die hij heeft aangetekend tegen de levenslange celstraf die hij in 2019 van de rechtbank kreeg. Voor het gerechtshof benadrukte hij maandag in de beveiligde rechtbank op Schiphol dat hij zijn verhaal “goed wil vertellen”, nu de rechtbank “het rechtsreeks in de prullenbak heeft gegooid”.

Holleeder (62), veroordeeld voor een serie moorden en een liquidatiepoging, verdedigde zich maandag in hoger beroep tegen de beschuldiging dat hij mede-opdrachtgever is geweest voor de liquidatie van Kees Houtman. De 56-jarige vastgoedhandelaar werd op 2 november 2005 doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam-Osdorp. In de zaak zijn Jesse R. en Peter la S. veroordeeld als schutters. R. heeft altijd ontkend, La S. liep over naar justitie en legde als kroongetuige zijn verhaal op tafel.

De verklaringen van La S. zijn tot aan de Hoge Raad als rechtmatig en bruikbaar bestempeld en zeker in de zaak-Houtman zeer belastend voor Holleeder. Die zou bij een toevallige ontmoeting met R. en La S. de woorden ‘Osdorp eerst’ hebben gesproken. Volgens La S. betekende dit dat de moord op Houtman prioriteit had.

Holleeder zelf wuifde de ontmoeting maandag opnieuw weg als een gebeurtenis die nooit had plaatsgevonden, maar reageerde kribbig toen het hof inbracht dat zijn zus Astrid heeft gezegd dat hij zich altijd zorgen had gemaakt om die verklaring van La S.

“Lulkoek, larie, verzonnen”, zei Holleeder. Hij herhaalde dat zijn zus “allemaal verklaringen in elkaar heeft gezet” en “met behulp van Peter R. de Vries” vaste voet aan de grond heeft gekregen met de boodschap dat zowel zij als zus Sonja moest vrezen voor haar leven nu zij beiden belastend over hun broer hadden verklaard.

Volgens Holleeder zit hij opgezadeld “met een zus die mij loopt te naaien, alleen maar om geld te verdienen met een boek en een film”. Dat de rechtbank die verhalen geloofde en “heeft weggegooid” wat hij daar tegenin bracht, wil hij in hoger beroep voorkomen. “Hier wil ik het hoe dan ook goed vertellen hoe het precies zit.”

Woensdag gaat de zaak verder met de moord op kroegbaas Thomas van der Bijl in 2006. Holleeder ontkent alle beschuldigingen.