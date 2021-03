Xander de Buisonjé maakt lied over cold case dode baby Doetinchem

De zanger Xander de Buisonjé heeft op verzoek van de politie een lied gemaakt over de in 2006 dood gevonden baby in Doetinchem die de naam Sem Vijverberg kreeg. Het nummer heet Er is nog hoop en het is een van de manieren waarop de politie aandacht probeert te vragen voor de zaak. Vrijdag besteedt voetbalclub De Graafschap aandacht aan de zaak.

De Buisonjé zegt wel te hebben getwijfeld, toen hij het verzoek kreeg. “Maar al snel dacht ik, wie ben ik om nee te zeggen tegen een coldcaseteam”, aldus de zanger in een verklaring van zijn management. “Het zou fantastisch zijn als er tips binnenkomen die de zaak daadwerkelijk kunnen oplossen en minstens zo belangrijk, hoop ik dat iedereen die een beetje hoop nodig heeft in het leven hier ook hoop uit kan putten. In welke situatie dan ook.”

De opbrengst van het nummer gaat naar de goede doelen Stichting NIDAA en stichting De Beschermde Wieg. De eerste stichting is het kenniscentrum over anoniem afstand doen van een pasgeboren baby. De Beschermde Wieg helpt zwangere vrouwen die om welke reden dan ook geen reguliere medische hulp willen of kunnen krijgen.

De politie kreeg vorige week kort na het heropenen van het onderzoek al een aantal tips binnen. Het pasgeboren kindje werd in januari 2006 gevonden in de rietkraag van een vijver aan de Torontostraat. Sem is volgens de politie omgekomen door fors geweld, maar leefde mogelijk nog toen hij in het water werd gegooid. Ondanks maandenlange zoektochten is de politie er nooit in geslaagd de ouders van de baby te vinden. Ook is niet bekend wie het kind heeft gedood en waarom.