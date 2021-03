Amsterdam verlengt cameratoezicht op Museumplein

Het cameratoezicht op en rondom het Museumplein in Amsterdam wordt verlengd. Burgemeester Femke Halsema heeft dat besloten, vanwege de verwachting dat er aanhoudende demonstraties en bijeenkomsten zullen plaatsvinden op het plein. Daarbij blijven het risico op grootschalige ordeverstoringen en de bijkomende grote inzet van politie bestaan.

De camera’s blijven tot zeker 29 mei. Eerder werd besloten dat de camera’s er tot 29 maart zouden blijven. Nu blijkt volgens de burgemeester dat “de openbare ordeverstoringen en de onrust onder bewoners nog steeds dermate groot zijn dat verlenging van het cameratoezicht gerechtvaardigd is”.

Al elf weekenden op rij komen honderden mensen naar het Museumplein om te protesteren tegen de overheid in het algemeen en de coronamaatregelen in het bijzonder. Omdat mensen zich niet aan de coronaregels houden, en na meerdere waarschuwingen niet vertrekken, moet de politie vaak ingrijpen. Dat gebeurt met de ME, waterkanonnen en politiepaarden en -honden. Afgelopen zondag werden daarbij 334 mensen aangehouden.

“Het inzetten van cameratoezicht is een belangrijke aanvulling op de bestaande maatregelen ter handhaving van de openbare orde, het verhogen van het veiligheidsgevoel van de bewoners en ter voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in dit gebied”, aldus Halsema.