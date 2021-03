Bijleveld naar Suriname voor overleg over militaire samenwerking

Demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie gaat eind volgende week naar Suriname voor overleg over mogelijke samenwerking. Ze gaat op uitnodiging van de Surinaamse regering, meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

In het verleden hebben Nederlandse militairen in de Surinaamse jungle getraind. Daar zal vermoedelijk opnieuw over gesproken worden. Na het aantreden van Desi Bouterse als president in 2010 kwam er een einde aan de Nederlandse oefeningen in het Surinaamse regenwoud.

Bouterse bleef tien jaar president. Sinds zijn vertrek vorig jaar is de relatie tussen beide landen verbeterd. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) bracht in november als eerste minister in ruim tien jaar weer een bezoek aan Suriname. De Tweede Kamer wil graag dat de koning dit jaar nog een staatsbezoek brengt aan het land.

Bijleveld vliegt volgende week eerst naar Aruba. Daar is de bewindsvrouw dinsdag en woensdag. Donderdag en vrijdag is ze in Suriname.