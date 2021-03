Dijsselbloem voorzitter van adviescommissie Nationaal Groeifonds

Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is benoemd tot voorzitter van de onafhankelijke commissie die het kabinet gaat adviseren over investeringen vanuit het Nationaal Groeifonds. De commissie heeft hem zelf uit haar midden voorgedragen en het kabinet neemt die voordracht over.

Het Nationaal Groeifonds stelt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan blijvende versterking van de toekomstige economische groei. De commissie onder leiding van Dijsselbloem gaat investeringsvoorstellen beoordelen en daar advies over uitbrengen aan het kabinet.

Dijsselbloem is nu voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Ook is hij onder meer voorzitter van de raad van toezicht van Wageningen University & Research en lid van het toezichtsorgaan van het Centraal Planbureau (CPB). De PvdA’er was minister van Financiën in het vorige kabinet en daarnaast voorzitter van de Eurogroep.