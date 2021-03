Fintech blijft het wereldwijde financiële systeem en de aandelenmarkt innoveren

De kapitaalmarkten blijven zich ontwikkelen en zijn veranderd van simplistische bedrijven die fondsen werven tot bedrijven die handelen in wereldwijde en geavanceerde technologie, productinnovatie en veranderingen in de regelgeving. Sociale media en FinTech voegen hier een totaal nieuw perspectief aan toe. in dit artikel kijken we hoe FinTech-bedrijven de armoede kunnen terugdringen en hoe het zijn financiële diensten overal ter wereld kan aanbieden, waaronder ontwikkelingslanden die het echt nodig hebben.

FinTech, een samenstelling van financial en technology nemen het op tegen de traditionele partijen om financieren sneller, makkelijker en goedkoper te maken. Om klanten zo snel mogelijk te helpen, maken ze gebruik van slimme en innovatieve technologie.

Beleggen in FinTech-bedrijven

Deze innovatieve oplossingen van FinTech-bedrijven maken het een interessante investeringsoptie. En platforms zoals eToro maken het enorm gemakkelijk om online investeren, zelfs voor beginners die geen tijd hebben om hier energie in te steken. Met behulp van gidsen, podcasts, webinars en leercentra geven deze platforms uitleg over FinTech-bedrijven en online investeren, maar ook informatie over koersen van aandelen. Deze platforms bieden de mogelijkheid om sociaal te handelen door via een sociale nieuwsfeed het gedrag van andere beleggers in de gaten te houden. Hierdoor kunnen nieuwe beleggers het gedrag kopiëren van andere beleggers, waarvoor de ervaren beleggers op hun beurt weer worden beloont.

Hoe FinTech-bedrijven de armoede kunnen terugdringen

Zelfs vandaag de dag, aan het begin van de 21e eeuw, hebben miljarden mensen geen toegang tot standaard financiële diensten. Dit verzwakt de economie van de ontwikkelingslanden en versterkt de ongelijkheid. Toch proberen de nieuwste financiële technologieën de situatie te veranderen en hierin zijn al goede resultaten te zien. Elk financieel bedrijf kan in actie komen en er voordeel uit halen terwijl het de wereld verandert.

Financiële diensten opwarmen

In 2011 waren er wereldwijd bijna 3 miljard mensen die geen toegang hadden tot financiële diensten. Dit was in feite de helft van de bevolking in de ontwikkelingslanden. Sindsdien levert de Bill & Melinda Gates Foundation elke drie jaar de Global Findex Database die een positieve dynamiek in deze cijfers laat zien. In 2017 was het aantal mensen met een formele bankrekening met 1,2 miljard gegroeid. Het volgende onderzoek belooft nog optimistischer te zijn, maar 31 procent van de mensen in de wereld heeft nog steeds geen bankrekening. Het probleem betreft niet alleen de ontwikkelingslanden. Zelfs in de VS voelt 27 procent van de bevolking een gebrek aan goede financiële instellingen.

De beschikbaarheid van financiële diensten is van cruciaal belang als we aan de armoede willen ontsnappen. Het kan miljarden mensen helpen hun financiële situatie te verbeteren en de lokale economieën te versterken. Daarom voeren veel landen nationale strategieën voor financiële inclusie uit, maar dat is niet genoeg. De Global Findex Database laat zien dat FinTech de grootste rol speelt in de opkomst van de wereldwijde financiële inclusie.

Het globale financiële system

In veel gevallen is een gebrek aan financiële diensten gemakkelijk te verklaren: er zijn niet genoeg mensen in het gebied om banken winstgevend te maken. Steden kunnen op de eilanden liggen of hoog in de bergen, wat de logistiek ingewikkelder maakt. Commerciële banken verlagen de kosten en sluiten onrendabele filialen, waardoor gemeenschappen zonder vitale bankdiensten achterblijven. In deze situatie moeten mensen soms gebruik maken van illegale alternatieven zoals check-cashing kantoren die meestal duurder en zeker gevaarlijker zijn.

Mobiel bankieren

Mobiele diensten van traditionele banken of zelfs onafhankelijk mobiel bankieren kunnen het probleem oplossen. De laatste zes jaar is mobiel bankieren meer beschikbaar geworden door het groeiende aantal smartphones. De verwachting is dat het percentage smartphone-gebruikers in drie jaar tijd met 48 procent zal stijgen. Het is goed nieuws voor ontwikkelingslanden, waar mobiel bankieren de enige manier kan zijn om toegang te krijgen tot financiële diensten.

De toegevoegde waarde van FinTech-bedrijven in Nederland

De beperkte toegang tot de financiële diensten leidt tot een beperkte kredietwaardering en maakt het voor sommige mensen onmogelijk om een lening aan te vragen. FinTech bedrijven kunnen het proces vereenvoudigen. Ze werken online en kunnen aanzienlijke hoeveelheden van de digitale gegevens van een aanvrager verzamelen om de kredietwaardigheid van een persoon op andere factoren te baseren.

In principe hebben FinTech-bedrijven geen filialen nodig. Ze kunnen daarom de servicekosten verlagen omdat het bedrijf geen huur, verwarming, elektriciteit, extra personeel en andere faciliteiten hoeft te betalen. Sommige experts zijn er zeker van dat de afwezigheid van vergoedingen een van de belangrijkste redenen is waarom digitale portemonnees aan populariteit hebben gewonnen, vooral onder banken. Nederland heeft een groot aantal FinTech-bedrijven die kunnen helpen bij financiële inclusie. De Nederlandse start-up Adyen is bijvoorbeeld een online betaalplatform waarmee ondernemers betalingen kunnen ontvangen via de app, de winkel of online. Ook Bridgefund is een Nederlands FinTech-bedrijf dat ondernemers wil helpen om zakelijke leningen af te sluiten.

De innovatie van FinTech heeft een enorm goede impact op het wereldwijde globale system. Met de nieuwste technologische systemen proberen FinTech-bedrijven armoede te bestrijden en financiële oplossingen te bieden aan personen, bedrijven en landen die dit echt nodig hebben. Het is daarom net zo belangrijk dat de investeringen in deze bedrijven hoog blijven, zodat ze ook dit jaar weer door kunnen gaan met het uitvinden van innovatieve ontwikkelingen.