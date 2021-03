Grapperhaus in quarantaine vanwege contact met besmet persoon

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat in quarantaine omdat hij in de buurt is geweest van iemand met corona. De bewindsman werd daarover dinsdag ingelicht tijdens een debat in de Eerste Kamer. Daarop verliet hij het debat.

Het gaat om iemand met wie hij afgelopen vrijdag op werkbezoek was. Hij heeft toen naar eigen zeggen steeds ruime afstand gehouden. “Het betekent dat ik me morgen laat testen”, zei Grapperhaus voordat hij de senaat verliet. Hij gaat nu vrijwillig in thuisisolatie.

Grapperhaus was kort geleden nog negatief getest. Die test was nodig na de besmetting van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. De minister was in de Eerste Kamer voor de behandeling van het wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaren. Dat debat is geschorst.

Al verscheidene bewindslieden zijn het afgelopen jaar in quarantaine gegaan na ontmoetingen met personen die besmet bleken met het coronavirus.