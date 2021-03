Hoofdverdachte in zaak-Hedel blijft langer vastzitten

Ali G. (36), die door het Openbaar Ministerie als hoofdverdachte wordt gezien in de zaak rond de aanslagen en bedreigingen van medewerkers van fruitbedrijf De Groot in Hedel, blijft langer vastzitten. Dit heeft de rechtbank in Arnhem dinsdag besloten.

De advocaat van G., Sebastiaan van Klaveren, heeft gepleit dat hij het bewijs tegen zijn cliënt erg dun vindt. Het zou voor het grootste gedeelte bestaan uit verklaringen van een medeverdachte die alles op tafel heeft gelegd.

“De verklaringen hangen aan elkaar van ‘denk ik, ik denk en ik weet het niet zeker'”, zo schetst Van Klaveren. Zo heeft de medeverdachte gezegd dat hij G. nooit heeft gesproken en dat hij ook niet heeft gezien waar het geld vandaan komt dat is uitbetaald aan de uitvoerders van de aanslagen. Hij heeft G. alleen aangewezen vanuit een onderbuikgevoel, aldus de raadsman. “Behalve de vinger van het OM wijst niets in de richting van mijn cliënt.”

Volgens de rechtbank moet niet alleen worden gekeken naar de delen van de verklaringen die zijn voorgehouden door de advocaat, maar naar het geheel. Daarmee zijn er nog voldoende ernstige bezwaren om G. vast te houden.

Het OM ziet G. als degene die aan de touwtjes trok bij de aanslagen. Hierbij baseert justitie zich onder meer op informatie van peilbakens, wat overeen zou komen met wat de medeverdachte hen heeft verteld. “Vanaf het moment dat hij vastzit, is er ook niks meer gebeurd.”

Eerder op dinsdag heeft de rechtbank al besloten dat het meer informatie wil over de undercoveractie waarin de medeverdachte verklaringen heeft afgelegd. Hij zou volgens zijn advocaat, Peter Plasman, in een busje zijn getrokken en zijn bedreigd door agenten die zich voordeden als criminelen. Het OM heeft de actie omschreven als rechtmatig, omdat de agenten nieuwe aanslagen trachtten te voorkomen.

Naast G. stonden op dinsdag vijf andere meerderjarige verdachten in de zaak-Hedel terecht in een niet-inhoudelijke zitting. Ook zij komen niet op vrije voeten. In een inhoudelijke behandeling tegen een al eerder opgepakte man die betrokken zou zijn bij één van de aanslagen, is door het OM zeven jaar cel geëist. Een niet-inhoudelijke zitting tegen een minderjarige verdachte is achter gesloten deuren behandeld.

De zaak tegen G. en de andere verdachten gaat 22 en 23 juni verder.