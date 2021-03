Klant van gedwongen prostituee wordt strafbaar

Het bezoek aan een prostituee wordt in bepaalde gevallen strafbaar. De klant kan een gevangenisstraf van maximaal vier jaar of een flinke boete krijgen als hij weet, of als het evident is, dat de prostituee gedwongen wordt en dus slachtoffer is van mensenhandel.

De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het initiatiefwetsvoorstel van de ChristenUnie, PvdA, SP en CDA. De indieners kregen een ruime meerderheid van de senatoren achter zich.

Het wetsvoorstel kreeg anders dan in de Tweede Kamer dit keer wel steun van VVD en D66. Die laatste partij steunde het initiatief omdat het de uitbuiting van vrouwen zal tegengaan, zei Boris Dittrich. Ook de uitdrukkelijke belofte dat het voorstel geen opmaat is naar een verdere aanpak van prostitutie, haalde partijen over de streep.

Forum voor Democratie, 50PLUS en PVV stemden tegen. Zij voorzien onder meer problemen met de bewijslast en daarmee de handhaafbaarheid. Volgens de vier initiatiefnemers kan uitbuiting van vrouwen en mensenhandel door het voorstel effectiever worden aangepakt.