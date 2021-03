OM eist vrijspraak tegen Otto voor mishandeling

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Breda vrijspraak geëist tegen No Surrender-oprichter Klaas Otto. Er is geen bewijs dat hij opdracht zou hebben gegeven voor een mishandeling van een clubgenoot in mei 2016 in Bergen op Zoom.

De mishandeling vond plaats tijdens de begrafenis van een prominent lid van de motorclub in Bergen op Zoom. Op 6 mei zouden vier clubleden een Vlaardinger in een auto hebben gezet en naar een doodlopend bospaadje hebben gereden. Het slachtoffer vertelde dat hij daar zwaar werd mishandeld. Het leverde hem verschillende breuken op en uiteindelijk verloor hij het bewustzijn, zei hij.

Tegen de vier mannen die de mishandeling zouden hebben uitgevoerd werd vorige week vier jaar geëist. Maar over Otto concludeerde de officier van justitie: “Als het bewijs er niet is, is het er niet.”