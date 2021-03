Omtzigt reageert voor het eerst: aanwezig bij beëdiging Kamer

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft op Twitter voor het eerst gereageerd op alle ophef van de afgelopen dagen. Hij zegt woensdag aanwezig te zijn bij de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. De afgelopen tijd nam hij rust wegens oververmoeidheid, en ook de komende tijd is hij nog even afwezig. Wel wordt hij woensdag beëdigd.

“Functie Kamerlid dus”, grapt de politicus op Twitter, met het woord ‘elders’ doorgestreept. Hij verwijst daarmee naar het uitgelekte memo van oud-verkenner Kajsa Ollongren, waar de opmerking ‘functie elders’ naast de naam van Omtzigt leesbaar was. Op Twitter post hij zelfs een foto van een mondkapje met een referentie naar de aantekening, die te zien was in een ANP-foto.

“Dank voor de overweldigende steun die ik heb ervaren de afgelopen dagen. Kan niet ontkennen dat het soms zelfs iets ongemakkelijk voelde, maar ik waardeer het zeer”, schrijft het Kamerlid verder. Omtzigt doet het ook na zijn beëdiging nog even rustig aan. “Zoals eerder gezegd kost het herstel mij langer dan ik zelf gehoopt, gewild of verwacht had. Daarom ben ik, afgezien van de installatie morgen, nog afwezig en blijf ik meer rust in acht nemen.”

Hij benadrukt dat hij er woensdag niet alleen is voor het CDA of de vele kiezers die specifiek op hem hebben gestemd. “Artikel 50 van de Grondwet is kraakhelder. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. Volksvertegenwoordiger is het hoogste ambt dat we kennen in dit land.”

De aantekeningen van Ollongren (tevens minister namens D66) die op straat kwamen te liggen, zorgden voor verontwaardigde reacties van partijen uit de Tweede Kamer. Ollongren en voormalig mede-verkenner Annemarie Jorritsma (VVD) stapten op en staakten de serie eerste gesprekken over het vormen van een nieuwe coalitie. Zij moeten zich woensdag verantwoorden tegenover de Kamer. Het memo bevatte verder aantekeningen over de linkse partijen, die elkaar niet echt zouden vasthouden, en over de onderhandelingsstijl van CDA-leider Wopke Hoekstra.

Omtzigt staat bekend als kritisch Kamerlid. De notitie over zijn functie wekt de indruk dat bepaalde politieke kopstukken hem het liefst niet in de Tweede Kamer zien. Maar juist die taak als Kamerlid wil Omtzigt graag doorzetten, zegt hij. “Er zijn grote problemen met macht en tegenmacht die om oplossingen vragen. Dat begint bij een parlement dat haar controlerende functie serieus neemt.”