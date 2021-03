‘Oude’ Tweede Kamer komt nog één keer samen voor afscheid

Nog één keer komt de ‘oude’ Tweede Kamer bijeen. De volksvertegenwoordigers buigen zich dinsdagmiddag nog even over de ontwerp-profielschets van de voorzitter en nemen dan afscheid. Een dag later worden de nieuwe Kamerleden beëdigd.

Voorzitter Khadija Arib zal met een persoonlijke boodschap afscheid nemen van de Kamerleden die niet terugkeren. Voor Arib wordt het de komende tijd ook spannend. Zij wil graag nog een termijn als voorzitter. Vier jaar geleden was het PvdA-Kamerlid de enige kandidaat; dat is uitzonderlijk.

Tientallen oude Kamerleden keren niet terug op het Binnenhof. Veel bekende gezichten vertrekken zoals Klaas Dijkhoff (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Pia Dijkstra (D66), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Ronald van Raak (SP). De nieuwe Tweede Kamer zal 59 nieuwkomers tellen.

De oude Kamer begon met dertien partijen en eindigde met vijftien doordat Kamerleden zich afsplitsten. De nieuwe Kamer gaat zeventien partijen tellen, dat is een evenaring van het record uit 1918. Er komen vier nieuwe partijen in de Tweede Kamer.