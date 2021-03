Partijen eisen uitleg van verkenners, maar willen ook spelregels

De Tweede Kamer wil woensdag in het debat met de vorige verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren vooral proberen te achterhalen hoe de opmerking over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tot stand is gekomen. In het per ongeluk uitgelekte memo stond achter zijn naam: functie elders. De excuusbrief die beiden al schreven naar de Kamer – en waarin ze de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen – is niet voldoende, zeggen onder meer PvdA en GroenLinks.

Veel partijen willen openheid van de verkenners. De SP en PVV bijvoorbeeld eisen dat de “onderste steen boven komt”. VVD en D66 vinden de brief goed, maar D66 wil toch ook meer weten over de aantekeningen. Ook zijn geluiden in de Kamer te horen over een mogelijke aanpassing van het verkenningsproces. Veel partijen willen de rol van de verkenner in ieder geval duidelijker omschreven zien. Er is nog weinig ervaring met deze taak, omdat die pas voor de derde keer wordt uitgevoerd. Tot aan 2010 was dit een rol voor het staatshoofd.

Zo vindt de PvdA het beter om voortaan verkenners aan te wijzen die wat verder van de partijen afstaan. Dat moet tegengaan dat de verkenning voor een nieuwe coalitie te politiek wordt. De nieuwe verkenners Tamara van Ark en Wouters Koolmees zijn twee demissionaire ministers, net als Ollongren. Daarnaast mag de verkenning wat de PvdA wel meteen wat inhoudelijker gevoerd worden in plaats van alleen de behaalde zetels van de partijen op te tellen.

GroenLinks staat open voor een aanpassing maar wil eerst weten waar het mis ging. Informatie over een Kamerlid past in ieder geval niet bij een verkenning, vindt de partij. Zowel GroenLinks als PvdA herkent zich niet in een andere opmerking die op het memo staat. De linkse partijen zouden “elkaar niet echt vasthouden” , maar die partijen blijven erbij dat ze wel degelijk aansturen op samenwerking.