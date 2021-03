Muziekfestival Pinkpop wordt dit jaar niet meer gehouden. Het festival in Landgraaf wordt uitgesteld naar volgend jaar, zo meldt de organisatie dinsdag. Eerst was er sprake van dat het festival in augustus zou worden gehouden, maar daar is dus nu van afgezien.

Als reden geeft de organisatie op dat verschillende artiesten niet komen, waardoor de line-up niet meer zoals gewenst is.