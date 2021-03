Willem Engel: ik was al gearresteerd bij oproep politie

Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, zegt niet schuldig te zijn aan het negeren van een vordering van de politie tijdens een een demonstratie in Den Haag. Hij zat al in de arrestantenbus toen de politie op de Hofweg de demonstranten vorderde de protestmanifestatie te beëindigen, zei Engel dinsdag bij de politierechter in Den Haag.

“Ik kon geen gehoor geven aan de vordering. Ik hoorde de oproep toen ik al in de arrestantenbus zat, na de aanhouding”, aldus Engel (44). De Rotterdamse dansleraar moet zich verantwoorden voor opruiing via Facebook en ook voor het voortzetten van een demonstratie op Het Plein in Den Haag, op 10 oktober vorig jaar, nadat de burgemeester de organisatie al had opgedragen de protestmanifestatie te beëindigen. Zelf spreekt Engel van een “politiek proces”. Het is voor het eerst dat Engel voor de politierechter staat als verdachte.

De officiële verdenking tegen Engel luidt dat hij op Facebook zijn achterban heeft opgeroepen tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. Hij riep op om agenten te arresteren middels burgerarrest. Dat deed hij tijdens een livestream op Facebook.

Op de bewuste zaterdagavond waren er zo’n honderd man naar Het Plein gekomen om te protesteren tegen de coronaspoedwet. Eerder op de avond had de politie de aanwezigen al weggestuurd.