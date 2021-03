2,3 miljoen kijkers voor winnend Oranje

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen het Nederlands elftal en Gibraltar is dinsdag door 2,3 miljoen mensen bekeken. Het voetbalduel, dat werd uitgezonden op NPO 3, was daarmee het best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Na de wedstrijd van Oranje was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 het best bekeken programma met ruim 2,2 miljoen kijkers. Op plek drie staat Ik Vertrek, eveneens op NPO1. Dit programma trok bijna 1,9 miljoen kijkers.

Op NPO 2 keken ruim 273.000 mensen naar de documentaire Durf Te Dromen over de eerder deze week overleden paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel.