De Jonge: ‘rode loper’ voor Halix leverde niets op

Coronaminister Hugo de Jonge noemt de berichtgeving over een deal die Nederland misliep met Halix “onzinnig”. Volgens hem heeft Nederland heus “de rode loper uitgerold” toen de Leidse fabriek het kabinet vroeg om een investering, maar was daar al snel “geen behoefte aan”. Bovendien had zo’n investering niet betekend dat Nederland meer vaccins zou krijgen, meent de minister. “We hebben namelijk gewoon de afspraak met AstraZeneca.”

Het gaat om het Oxford-vaccin dat is gekocht door farmaceut AstraZeneca en dat onder andere wordt gemaakt door de Leidse fabrikant Halix. Uit berichten van de NOS en de Volkskrant zou blijken dat Nederland vorig jaar is benaderd door Halix met de vraag of het kabinet geld wilde steken in het vaccinproject. Nederland zou te lang hebben getreuzeld. Intussen hadden de Britten al geld toegezegd, en gingen zij er met de buit vandoor: zij kregen in ruil voor de investering extra vaccins.

Volgens De Jonge is in de dagen na het eerste signaal van Halix veel contact geweest tussen het kabinet en het bedrijf. Daarna is “afgesproken dat er een investeringsvoorstel zou komen, en even later bleek daar geen noodzaak toe te bestaan”. Op de vraag of het Verenigd Koninkrijk in het gat is gesprongen dat Nederland liet ontstaan, zegt De Jonge: “We hebben de bereidheid uitgesproken te investeren, maar dat staat los van de vraag: had je dan meer vaccins voor Nederland gehad. Dat is niet zo.”

Hij benadrukt dat Nederland via de Europese Commissie afspraken maakt met fabrikanten over de levering van vaccins en dat de trage levering daarvan alleen aan het bedrijf zelf ligt. “Waar ze die laten maken, of ze dat in Leiden doen of in een andere fabriek, is eigenlijk niet relevant. AstraZeneca moet de afspraken nakomen die zijn gemaakt met de Europese Commissie. Als AstraZeneca dát had gedaan, dán had het geleid tot heel veel vaccins.”