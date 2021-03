Debat over verkenning opnieuw uitgesteld om ontbreken stukken

De Tweede Kamer debatteert mogelijk pas donderdag over de mislukte formatieverkenning door Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). De Kamer wil eerst alle documenten hebben die de opgestapte verkenners hebben opgesteld. Het is de vraag of dat “binnen enkele uren” lukt, zegt Kamervoorzitter Khadija Arib.

De meeste partijen willen het liefst woensdagavond nog in debat. Maar zij vinden ook dat er voldoende tijd moet zijn om de stukken, als ze er eenmaal zijn, goed te kunnen bestuderen. Als de gevraagde stukken er uiterlijk om 18.30 zijn, kan het debat om 19.00 uur beginnen. Zo niet, dan wordt het pas donderdag, aldus Arib.

In de Kamer heerst grote irritatie over de gang van zaken. PVV-leider Geert Wilders noemt het “een blamage” dat niet alle stukken direct werden geleverd en Lilian Marijnissen (SP) noemt het “een schoffering van de democratie”. PvdA-leider Lilianne Ploumen verwijt het de voormalige verkenners en VVD-leider Mark Rutte dat het zo loopt. Die laatste zei dat er geen uitleg zou komen over de Omtzigt-notitie, omdat Jorritsma en Ollongren geen verkenner meer zijn. “Die uitleg willen we dus wel”, aldus Ploumen.