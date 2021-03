GGD-baas Rouvoet: prikaanbod van ziekenhuizen is niet nodig

Ziekenhuizen hoeven niet te helpen bij het vaccineren van het grote publiek tegen het coronavirus. Dat aanbod is “sympathiek, ik waardeer het zeer”, maar het is niet nodig, zegt André Rouvoet, voorzitter van de overkoepelende organisatie van regionale gezondheidsdiensten, GGD GHOR Nederland.

Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers bood maandag hulp aan. De ziekenhuizen kunnen 2 miljoen mensen per week vaccineren, zei Kuipers. Tegen het ANP reageert Rouvoet: “Ik weet niet wat we met dat aanbod moeten. Pas in juni krijgen we genoeg doses binnen om 1,5 miljoen mensen per week te vaccineren, en dat kunnen wij zonder problemen zelf wegprikken. Het zou goed zijn als ziekenhuizen hun energie steken in hun bedden. Aan meer overcapaciteit hebben we niets. Het aanbod helpt niet om het vaccinatietempo op te voeren. We hebben behoefte aan meer leveringen en aan meer leveringszekerheid.”

Volgens Rouvoet wordt het tempo van vaccineren momenteel bepaald door hoeveel vaccins er worden geleverd. In de afgelopen week zijn ongeveer 280.000 mensen gevaccineerd, aanzienlijk minder dan de 400.000 die de overheid had aangekondigd. De GGD’en, die de meeste prikken zetten, zijn volgens Rouvoet nu al in staat om een miljoen mensen per week te vaccineren. De mensen zijn er, de locaties zijn er, maar de vaccins niet. Omdat die locaties wel al zijn ingericht op zo veel vaccinaties, betekent het dat ze nu leeg kunnen overkomen.

Toch wordt ook niet altijd de volledige ruimte die er is, benut. Rouvoet: “Vorige week hadden we 15.000 afspraken minder voor AstraZeneca dan op basis van de hoeveelheid vaccins mogelijk was. Het kan zijn dat die mensen even wachten. Niet verstandig, maar ook niet helemaal onbegrijpelijk. Maar daar staat tegenover dat we met het Pfizer-vaccin 25.000 prikken meer konden zetten dan we hadden verwacht.”

Het aantal prikafspraken wordt nu ook nog beïnvloed door de capaciteit op de callcenters. De ouderen die nu aan de beurt zijn voor een vaccinatie, maken hun afspraak het liefst telefonisch. Daarvoor bellen ze naar de callcenters, waar in totaal 14.000 mensen werken. “Afgelopen zaterdag belden 85.000 mensen voor een prikafspraak. Daar hadden we niet op gerekend. Dan heb je als beller niet binnen 20 seconden iemand aan de lijn, dan loopt het vast. Maar nu is de gemiddelde wachttijd één seconde.” Rouvoet verwacht dat die drukte afneemt als jongere groepen een prik kunnen krijgen. Zij maken gemakkelijker online hun afspraak.

Rouvoet gaat ervan uit dat begin juli elke volwassen Nederlander die dat wil, in elk geval één prik heeft gekregen. “Voor de zomer zeiden we met elkaar: wat zou het mooi zijn als we eind 2021 een vaccin beschikbaar hadden. Straks hebben we in juli iedereen al gevaccineerd. Dat is eerder dan we dachten de eerste prik te kunnen zetten. We maken enorme vorderingen, zie dat nou. Terugkijkend denk ik dat we het zo slecht nog niet hebben gedaan.”