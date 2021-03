Honderden meldingen van Groninger bevingsschade in de wacht gezet

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) stopt tijdelijk met de beoordeling van ongeveer 1500 schademeldingen. Het IMG twijfelt namelijk over de onafhankelijkheid van haar eigen schadebeoordelaars; circa 10 tot 15 procent van de onlangs afgehandelde adviesrapporten wijkt sterk af van eerdere adviezen over gebouwen in dezelfde omgeving.

Per week werkt het IMG ongeveer 1000 meldingen af van fysieke schade aan woningen en gebouwen, veroorzaakt door aardbevingen. Volgens het bevingsschadeloket valt het op dat sommige schadegevallen de laatste maanden niet worden beoordeeld als gevolg van gaswinning, en dus niet worden vergoed, terwijl bijvoorbeeld de buren al wel gecompenseerd zijn voor vergelijkbare schade.

“Zo komt het voor dat in één straat van de tien adviesrapporten er bij negen situaties schadevergoeding is toegekend, oplopend tot tienduizenden euro’s. Maar bij het tiende adviesrapport wordt er nu geadviseerd geen enkele schade te vergoeden”, stelt het IMG. “Het omgekeerde komt ook voor.”

Het IMG wil eind april antwoord hebben op de vraag hoe de betrouwbaarheid van de adviesrapporten te verbeteren. De ongeveer 1500 schademelders die in de wacht zijn gezet, krijgen binnenkort een brief over de situatie.