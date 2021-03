Hornbach bijna vol met Pasen, Intratuin verruimt openingstijden

De Hornbach is bijna helemaal volgeboekt met Pasen. Ook de Intratuin bereidt zich voor op een druk weekend. Maar de traditionele Paasdrukte bij tuincentra, woonwinkels en bouwmarkten zal dit jaar vanwege het winkelen op afspraak anders gaan dan normaal.

Een bezoekje wordt geen uitje, zoals het voor de coronacrisis was. Vanwege de maatregelen moeten klanten alleen winkelen, met een reservering die ze minstens vier uur van te voren hebben gemaakt.

“Vooral nu het lekker weer wordt zien we het aantal afspraken stijgen”, zegt een woordvoerder van Hornbach. “Ik denk dat veel mensen hun tuin willen verbouwen, nu ze naar buiten kunnen. Maar niet iedereen kan dit weekend hun tuinmeubels een likje verf geven, we zitten bijna vol.” De woordvoerder hoopt dat de winkels snel weer helemaal open mogen. “Het is hier groot genoeg”, zegt hij. “Klanten hebben nu een deel van de winkel dat bijna zo groot is als een half voetbalveld voor zichzelf.”

De Intratuin is dit jaar niet alleen op zaterdag en maandag open, maar ook op eerste paasdag. Daarnaast zijn de openingstijden voor het weekend verruimd, vertelt een woordvoerder van de winkelketen die gespecialiseerd is in planten en tuinmeubilair. “We zitten nog niet volgeboekt, gelukkig. Bij ons kun je in veel filialen buiten winkelen, zonder een afspraak te maken.”

Woonboulevard Wooon Leiderdorp voorziet geen problemen. “We houden ons aan de maatregelen van het RIVM”, zegt een woordvoerder. “Hier komt een enkeling wel eens zonder afspraak opdagen, maar we controleren reserveringen al op de parkeerplaats, dus die filteren we er zo uit.”