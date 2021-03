Na de bloemen volgt meteen een beladen politiek debat

Meteen na de feestelijke installatie van de nieuwe Tweede Kamer wacht een bijzonder en politiek beladen debat over de mislukte verkenning. VVD’er Annemarie Jorritsma en D66’er Kajsa Ollongren moeten uitleg geven over enkele omstreden aantekeningen op een notitie die per ongeluk is uitgelekt. De Tweede Kamer is verontwaardigd over de opmerkingen, vooral die over CDA’er Pieter Omtzigt. Het vertrouwen is geschaad en pas als er openheid is, kan worden gewerkt aan het herstel daarvan, vinden partijen.

Overigens wordt pas woensdagochtend bekend of het debat doorgaat, omdat Ollongren dan de uitslag van een nieuwe coronatest krijgt. Vorige week werd bekend dat ze besmet is met het coronvirus. Jorritsma is dinsdag negatief getest op corona. De Tweede Kamer heeft geen voorzieningen getroffen voor een eventuele digitale deelname aan het debat.

Als het debat doorgaat, dan vinden Jorritsma en Ollongren in de grote debatzaal de politieke hoofdrolspelers tegenover zich. Vorige week hadden ze hen nog aan tafel in de Stadhouderskamer, verderop op het Binnenhof. Bijzonder is dat de gekozen lijsttrekkers meteen het woord gaan voeren, zoals Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA). Zij zaten nooit eerder in de Tweede Kamer en zijn naast de VVD de belangrijkste spelers in de vorming van een nieuwe coalitie. Demissionair premier Mark Rutte zal als VVD-Kamerlid het woord voeren.

De Kamer wil weten wie over Omtzigt heeft gesproken en waarom er op de bewuste notitie achter zijn naam staat: functie elders. Het suggereert volgens oppositiepartijen dat hij een lastig Kamerlid is dat men liever kwijt is. Het zegt wat hun betreft iets over de huidige bestuurscultuur.

Jorritsma en Ollongren hebben al excuses gemaakt voor de opmerking over Omtzigt en trekken daarbij de volledige verantwoordelijkheid naar zich toe. Voor de oppositie is dat niet genoeg, omdat nog steeds niet duidelijk is hoe de gewraakte opmerking erin is gekomen en wat de bedoeling ervan was.

Pas na het debat zal de verkenningsronde met hun opvolgers Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) verdergaan. Ze wilden eerst de uitkomst van het debat nog meekrijgen.