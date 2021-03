Ondanks kritiek blijft Bitcoin ongekend populair

De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, vindt de Bitcoin ongeschikt als valutawaarde. De cryptomunten zijn beter te vergelijken met goud, zo stelt de voorman van de FED. De markt lijkt zich ondertussen weinig aan te trekken van het standpunt van de Amerikaanse Centrale Bank: de waarde van de Bitcoin is nog altijd ongekend hoog.

Explosieve stijgingen

Volgens Powell zijn de cryptomunten te instabiel om als echte munten te zien. Bovendien is er geen regulering, door het ontbreken van toezichthouders. De waarde van de Bitcoin – de meest bekende cryptomunt – steeg de afgelopen maanden explosief. Velen, waaronder de FED, nemen de opkomst van de Bitcoin al jaren serieus, maar de huidige ontwikkelingen maken het nog belangrijker om het debat over de (maatschappelijke) waarde van munt te voeren.

Betalen met bitcoins

Na de uitspraken van Powell zakte de munt weliswaar wat in, maar vooralsnog lijkt dit geen desastreuze terugval. Voor velen blijft het interessant om via bemiddelaars zoals Satos, de Bitcoin te kopen. Elos Musk, oprichter van Tesla, liet via Twitter ondertussen weten dat Amerikaanse klanten vanaf nu hun Tesla mogen afrekenen in bitcoins. Voor de rest van de wereld wordt dat later dit jaar mogelijk.

De fans versus de critici

Tegenover de fans staan echter ook critici. De Bitcoin is vaker in populariteit (en dus: waarde) gestegen, om daarna weer heel hard te crashen. Bobby Lee, oprichter van de cryptobeurs BTCC, denkt dat dit ook dit keer weer zal gebeuren. 2013 en 2017 waren ook goede jaren. De Bitcoin werd toen tien tot zelfs twintig keer zoveel waard, maar na afloop van deze ‘bull market’ verloren velen hun geld. Lee verwacht dat de Bitcoin nu zal stijgen tot een waarde van 300.000 euro, om daarna 80 tot 90 procent te dalen en weer jaren in een winterslaap te verkeren.

Grote partijen versterken het vertrouwen

Maar de steun die er nu is van grote bedrijven en een aantal traditionele financiële instellingen maakt het dit keer een ander verhaal, zo stellen veel experts. De oorzaken van de opwaartse beweging van de cryptomunt is anders dan de vorige keren. Niet alleen Tesla, maar ook bedrijven zoals Paypal investeerden de afgelopen tijd flink in de Bitcoin. Het vertrouwen van grote partijen in de munt, maakt de waarde van de Bitcoin aanzienlijk stabieler, zo is het idee.

Het nieuwe sparen

Of de critici of fans nu gelijk krijgen; de kans is groot dat de munt nog even blijft stijgen. Door de extreem lage rente en een verminderd vertrouwen in traditionele instituties, blijft de cryptomunt voor velen een interessant alternatief om opgepot spaargeld kwijt te kunnen. Dat geldt ook voor de andere cryptomunten, zoals Ethereum, Ripple en Litecoin. De tijd zal leren of investeerders in die munten straks ‘de nieuwe rijken’ zijn, maar voorlopig lijkt de 300.000 euro grens nog niet bereikt.