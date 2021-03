Sionkerk Urk verdeelt kerkgangers over diensten in paasweekend

De Sionkerk in Urk stelt de kerk dit weekend rond Goede Vrijdag en Pasen niet open voor alle leden, maar verdeelt de kerkgangers in twee groepen. Een woordvoerder van de kerk bevestigt berichtgeving hierover van Omroep Flevoland. De kerkgemeente doet dit omdat er “signalen vanuit de overheid waren dat de veiligheid van de gemeenteleden niet voldoende kon worden gewaarborgd”. De woordvoerder zegt dat hij niet weet wat de overheid hiermee bedoelt. “Dat is aan hen.”

De maatregel komt na een week waarin er veel is gebeurd rond de kerk, die in weerwil van de corona-adviezen het gebouw openstelde voor veel mensen. Zondag liep het bij de ochtenddienst uit de hand. Een verslaggever werd geslagen en aangereden door kerkgangers. De gemeente zegt dit komend weekend te willen voorkomen, onder meer door de kerkgangers in twee groepen op te splitsen. “We willen dat de toon anders wordt.”

Families van wie de achternaam begint met de letters A tot en met L zijn welkom bij de avonddienst op Goede Vrijdag en bij de zondagavonddienst op Eerste Paasdag. De mensen met een achternaam van M tot en met Z mogen naar de ochtenddienst op zondag en naar de dienst op Tweede Paasdag.

Volgens de woordvoerder is het nooit de bedoeling geweest om te provoceren. “Wij zijn geen anti-groep die op ramkoers ligt met de overheid, ook niet qua corona. Wij zien gewoon geen perspectief in de door de overheid voorgestelde route uit de crisis, maar we zijn niet opstandig.”