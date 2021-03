‘Stabiliteit CDA-fractie’ onderdeel van aantekeningen oud-verkenners

In de stukken die oud-verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren naar de Kamer hebben gestuurd, wordt gesproken over de “stabiliteit” van de CDA-fractie, en het “afhechten” van de PVV. Ook wordt er geopperd om eerst persoonlijk het CDA te benaderen, en zonder de verkenners een gesprek te organiseren tussen VVD, D66 en het CDA.

De opgestapte verkenners hebben de stukken naar de Tweede Kamer gestuurd omdat PVV-leider Geert Wilders erom vroeg. Het gaat om aantekeningen in voorbereiding op de tweede gespreksronde met VVD en D66. Ook over de kleinere partijen zijn aantekeningen gemaakt. De PvdA “stelt als voorwaarde 2e linkse partij”, GroenLinks “wil graag”.

Ook bij het onderwerp ‘Migratie’ duikt een opvallende passage op, over de inbreng van GroenLinks. Die partij praatte in 2017 mee over de vorming van een kabinet, maar trok uiteindelijk de stekker uit de gesprekken. GroenLinks wilde naar eigen zeggen niet door haar ‘principiĆ«le ondergrens’ gaan door asielaanvragen in Europa in de toekomst uit te sluiten.

“Vorige keer zat het vast op allerlei deals in de EU, die deals zijn er nooit gekomen”, staat er in het verslag van de ex-verkenners onder het kopje van GroenLinks op het migratiedossier. “Wij zijn niet van plan dat op te spelen, zouden het groot kunnen maken, gaan we niet doen, route Europa volgen.”