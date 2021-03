Voorzitter moet Kamer helpen regering scherp te controleren

Wie het ook wordt, de persoon die de komende jaren Kamervoorzitter is, moet ervoor zorgen dat de Tweede Kamer haar taak als controleur van de regering goed kan uitvoeren. De voorzitter moet de onafhankelijkheid van de Kamer, dus ook de coalitiepartijen “bevorderen”, en ervoor zorgen dat het parlement de mogelijkheid krijgt wetsvoorstellen “zorgvuldig en gedegen te behandelen”, heeft een ruime meerderheid van de partijen voorgesteld.

SP-Kamerlid Renske Leijten diende het voorstel in, mede namens vrijwel alle middelgrote partijen uit de oude Kamer. Aan de ‘profielschets’ voor een nieuwe voorzitter, wordt deze opdracht toegevoegd. Partijen hopen er zo voor te zorgen dat Kamerleden van coalitiepartijen gewoon hun taak kunnen doen, en niet vastzitten aan een regeerakkoord of andere afspraak in de coalitie. De voorzitter moet Kamerleden hier “desnoods op wijzen”, zegt Leijten.

Ook is het belangrijk dat de Kamer niet zomaar onder tijdsdruk een wet erdoorheen drukt, omdat de coalitie dat graag wil. Rammelende wetten waren onderdeel van het probleem in het schandaal met de kinderopvangtoeslag. Dit is belangrijk nu er in de Tweede Kamer veel middelgrote en kleine partijen zijn, in plaats van enkele grotere partijen. Ook eenmansfracties of partijen die een groot aantal onderwerpen onder enkele Kamerleden moeten verdelen, moeten wetsvoorstellen goed kunnen bestuderen en beoordelen.

De huidige Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) wil ook de komende regeerperiode op de stoel van de voorzitter blijven zitten. Onduidelijk is nog of er veel andere kandidaten zijn.