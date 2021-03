Zelftest corona over enkele dagen in meeste apotheken verkrijgbaar

De zelftest voor corona is over enkele dagen in de meeste apotheken verkrijgbaar. Veel apotheken wachten nog op hun bestelling, blijkt uit een rondgang van het ANP langs grote apotheekketens. Naar de zelftests, die 8,95 euro kosten, is veel vraag.

Woensdag kocht coronaminister Hugo de Jonge de eerste zelftest in een Haagse apotheek. Maar die apotheek blijkt eerder een uitzondering dan de regel, zegt een woordvoerder van geneesmiddelendistributiebedrijf Alliance Healthcare, waar bijna 200 apotheken aan zijn verbonden. “Het ministerie is erg vlot geweest. Wij verwachten onze levering over een of twee dagen.” BENU, de grootste apotheekketen van Nederland, verwacht de zelftests binnen dezelfde termijn.

Het ministerie van Volksgezondheid keurde vorige week antigeentesten van Roche en Biosynex, waarmee mensen zichzelf kunnen laten testen op het virus, versneld goed. Een zegsman van Roche geeft aan dat de distributieketen nog op gang moet komen. “Onze zelftests worden via distributiecentra verspreid, dat heeft nog een paar dagen nodig”, verklaart hij.

Bij Acdapha Groep, een collectief van 22 samenwerkende apotheken, weten ze overigens nog niet of ze de zelftesten wel gaan verkopen. “Hoe weten we nou dat een negatieve zelftestuitslag betrouwbaar is? Het kan ook makkelijk zo zijn dat de gebruiker het wattenstaafje even snel in de neus heeft gestopt”, aldus een woordvoerder.

Antigeentesten zijn sneller dan PCR-testen, maar ook minder gevoelig. Daardoor kan het voorkomen dat een antigeentest ten onrechte een negatieve testuitslag geeft. De zelftests brengen volgens onderzoek 78 procent van alle coronabesmettingen aan het licht.

Apotheekfranchise Alphega wordt inmiddels vaak gevraagd of ze de zelftests al verkopen. “Maar mensen moeten echt nog een paar dagen geduld hebben”, zegt een medewerker van een van de 140 Alphega-apotheken.