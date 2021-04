COC wil Nederland terugzien in wereldkopgroep LHBTI-acceptatie

COC Nederland wil dat Nederland terugkomt in de wereldkopgroep als het gaat om gelijke rechten en acceptatie. Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht doet de belangenorganisatie die oproep aan het komende kabinet.

Nederland staat nu op de dertiende plaats in Europa van landen waar LHBTI-rechten goed geregeld zijn, achter landen als Malta, België en Luxemburg, Noorwegen en Frankrijk. Volgens COC krijgen veel LHBTI’s te maken met geweld om wie ze zijn. Zo werd onlangs duidelijk dat er in Nederland scholen zijn die LHBTI’s actief afwijzen.

“Wat mij betreft gaan we weer voor de eerste plaats”, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Ik wil een land waar iedereen zich vrij voelt om zichzelf te zijn, scholen waar diversiteit de norm is en straten waar iedereen zich veilig voelt, wat ook je geslachtskenmerken, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, huidskleur of geslacht.”

Het nieuwe kabinet kan volgens Oosenbrug een goed begin maken met de inhaalslag door COC’s Regenboog Stembusakkoord 2021 uit te voeren. In dat akkoord beloven tien politieke partijen onder meer te zorgen voor concrete maatregelen tegen discriminerend geweld, voor LHBTI-acceptatie op school, een meerouderschapswet, wettelijk transitieverlof voor transgenderpersonen, de verankering van LHBTI-rechten in de grondwet en een verbod op zogenaamde ‘LHBTI-genezing’.