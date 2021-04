D66 wilde om tafel met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks

D66-leider Sigrid Kaag wilde naast de VVD graag praten met het CDA, de PvdA en GroenLinks over de vorming van een nieuw kabinet. “Liefst dus vanuit de breedte verkennen”, staat in het verslag van haar gesprek met de toenmalige verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren.

Samenwerking met zowel PvdA als GroenLinks is VVD-leider Mark Rutte juist een brug te ver. Bovendien ziet hij niets in een coalitie met vijf partijen, als die niet allemaal nodig zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar de opties waar Rutte de voorkeur aan geeft, JA21 of de ChristenUnie als vierde partij, kunnen bij D66 op weinig enthousiasme rekenen.

Kaag wees op de grote inhoudelijke verschillen tussen JA21 en haar partij op het gebied van onder meer migratie en klimaat. Op grond daarvan “kun je JA21 uitsluiten”, staat in haar gespreksverslag. Ook sloot zij uit dat D66 opnieuw aan de formatietafel afspraken maakt over medisch-ethische kwesties met de ChristenUnie. “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren.” Samenwerken met de SP lijkt haar op inhoudelijke gronden “lastig”.