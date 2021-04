Debat over oud-verkenners voor derde keer uitgesteld

Het debat in de Tweede Kamer over de mislukte verkenning van Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren is donderdag voor de derde keer uitgesteld. De planning is nu dat het begint om 13.30 uur.

Het debat zou beginnen om 11.00 en werd vervolgens verplaatst naar 12.00 uur. Daarna was 12.30 uur de aanvangstijd. Daar is nu weer een uur bijgekomen.

De donderdag vrijgegeven documenten van de oud-verkenners melden onder meer dat de VVD-leider Mark Rutte een ministerspost voor CDA-lid Pieter Omtzigt opperde.