Debat over voormalige verkenners opnieuw uitgesteld

Het debat in de Tweede Kamer over de werkzaamheden van de voormalige verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) is donderdag voor een tweede keer uitgesteld. Het debat staat nu gepland voor 12.30 uur.

De eerste keer werd het debat uitgesteld omdat nog niet alle gevraagde stukken van het bureau van de verkenners binnen waren bij de Kamer. Inmiddels hebben de partijen die documenten ontvangen.

Oorspronkelijk zou het debat woensdag plaatsvinden. Maar dat gebeurde niet omdat de Kamer alle informatie over de mislukte verkenning van Jorritsma en Ollongren eerst wilde hebben.