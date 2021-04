Duizenden vaccins versneld naar Curaçao wegens situatie op eiland

Nederland stuurt vrijdag versneld duizenden extra vaccins tegen het coronavirus naar Curaçao wegens de alarmerende situatie op het eiland. Door een stijging van het aantal coronabesmettingen neemt de druk op de zorg daar enorm toe. Minister-president Eugene Rhuggenaath noemde de situatie woensdag “heel ernstig”.

Het gaat om een levering van 30.000 vaccins, die behalve voor Curaçao ook bestemd is voor Aruba, aldus een woordvoerder van demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) donderdag. Ook volgende week staat een lading gepland voor de eilanden.

Daarnaast verleent het ministerie bijstand in de vorm van het werven van medisch personeel. Zo wordt gezocht naar beschikbare medische professionals via Amerikaanse uitzendbureaus, maar er wordt ook in Nederland gekeken of mensen bereid zijn naar Curaçao af te reizen. Volgens de zegsman is “de zoekvraag breed” en wordt er naar allerlei gediplomeerde zorgverleners gezocht. Hoeveel mensen er precies nodig zijn, is niet bekend.

De versnelde levering van vaccins is bedoeld om “het vaccineren maximaal te versnellen”, aldus de woordvoerder. “Zodat vaccins niet meer een remmende factor zijn”, onderstreepte hij.

Op Curaçao wonen circa 125.000 mensen van achttien jaar of ouder. Van hen hebben inmiddels ongeveer 15.000 mensen een coronaprik gekregen. Op het eiland wordt het Pfizer-vaccin geprikt.

Het ministerie van VWS staat in nauw contact met Curaçao en de andere Caribische eilanden van het Koninkrijk over de situatie rondom corona. De medische situatie op Bonaire, waar het aantal besmettingen ook is toegenomen, is volgens de zegsman “zorgelijk” en “vergelijkbaar met Curaçao”.