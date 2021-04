GroenLinks wilde ook zonder andere linkse partij meeregeren

GroenLinks was tijdens de verkenningsgesprekken in de formatie ook bereid om te praten over een coalitie zonder linkse partijen. De partij had eerst willen praten met de VVD, D66 en het CDA en daarna pas met de PvdA, de SP en de Partij voor de Dieren. Dat staat in het openbaar gemaakte verslag van het gesprek.

Vorige week bleek al dat de linkse partijen “elkaar niet echt vasthielden” tijdens de verkenningsgesprekken, zo staat in de uitgelekte notitie van verkenner Kajsa Ollongren. Alleen PvdA-leider Lilianne Ploumen zei tijdens de gesprekken alleen met een andere linkse partij in een kabinet te willen, is te lezen in stukken die donderdag openbaar zijn gemaakt. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen vond een linkse coalitie met het CDA “een interessante optie”, en noemde een coalitie met VVD-D66-SP en een vierde partij “niet logisch”.

Voorafgaand aan de verkiezingen probeerde Klaver linkse samenwerking wel van de grond te krijgen door onder meer een stembusakkoord, maar dat lukte toen niet. Woensdag benadrukte hij nogmaals dat GroenLinks “een zo links en progressief mogelijke” coalitie wil. In eerder vrijgegeven stukken van de verkenners van woensdag stond onder meer dat GroenLinks graag wilde meeregeren.