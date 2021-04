Grote brand zorgt voor overlast in centrum Steenwijk

In de Gasthuisstraat in het centrum van het Overijsselse Steenwijk woedt een grote brand. Daarbij komt veel rook vrij, meldt veiligheidsregio IJsselland. De brand, die begon in een kapsalon, heeft zich verspreid naar naastgelegen panden. Meerdere brandweerwagens uit naburige gemeenten helpen bij het blussen. De brand is nog niet onder controle.

Volgens de Veiligheidsregio zijn alle bewoners van de panden die door de brand zijn getroffen in veiligheid. Niemand raakte gewond. Bewoners van naastgelegen panden werden kort na het uitbreken van de brand al geƫvacueerd.

Omwonenden wordt geadviseerd om vanwege de rookontwikkeling ramen en deuren gesloten te houden.