Hoekstra aan Kaag: verkenningschaos is D66 niet overkomen

CDA-leider Wopke Hoekstra vindt dat D66-leider Sigrid Kaag niet moet doen alsof de chaos rond de verkenning haar partij zomaar is “overkomen”. VVD en D66 kozen er immers zelf voor om twee verkenners aan te stellen die dicht bij de partijen stonden. “D66 was een van de architecten van de verkenning”, zegt Hoekstra.

Het CDA is al sinds het begin ontevreden over het verkenningsproces, zo bleek ook uit de gespreksverslagen die donderdag zijn vrijgegeven. Het is bijzonder dat er twee verkenners zijn aangewezen, en Hoekstra vindt het niet goed dat de oud-verkenners en hun opvolgers stuk voor stuk politici zijn “met korte afstand tot de partijen en mogelijk zelf ook ambities”. De twee nieuwe verkenners, Tamara van Ark en Wouter Koolmees, zijn zelfs minister in het demissionair kabinet.

Van Ark en Koolmees volgden Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) op toen bleek dat foto’s van een omstreden memo zichtbaar waren op een ANP-foto. Kaag pleit nu voor één verkenner, met meer afstand tot de politiek. Hoekstra vindt dat “toch een betrekkelijk late bekering” van Kaag. “Een paar uur na het opstappen van de eerste verkenners is toch weer voor deze formule gekozen”, klaagt de christendemocraat.