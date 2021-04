Hoekstra: CDA moet echt 3 keer nadenken voor het in kabinet stapt

CDA-leider Wopke Hoekstra heeft zich tegenover de oud-verkenners zeer terughoudend getoond over deelname in een coalitie. “Het is veel fundamenteler dan ‘geef me tijd’, we moeten echt wel 3x nadenken voordat we ├╝berhaupt komen praten”, zou Hoekstra volgens het verslag van de oud-verkenners hebben gezegd. Binnen zijn fractie is ook het “enthousiasme echt niet groot”, en zijn partij kijkt serieus naar de oppositie.

In aantekeningen van verkenner Annemarie Jorritsma staat ook dat een plek in de oppositie voor het CDA “het meest realistische” is. Het is niet bekend of dit Jorritsma’s eigen conclusie is, of de inbreng van Hoekstra zelf.

De gespreksverslagen van de verkenners werden donderdag aan het einde van de ochtend vrijgegeven. Alle partijen hebben hieraan goedkeuring gegeven. Ze hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over het gelekte memo van een van de oud-verkenners, minister Kajsa Ollongren (D66).

Ook blijkt dat Hoekstra zich zichtbaar stoorde aan de manier waarop de verkenning is vormgegeven. D66 en VVD wonnen flink bij de verkiezingen, en zijn de twee grootste partijen. Zij stelden twee verkenners aan “kennelijk ook om moverende redenen”, mopperde Hoekstra. De CDA-leider heeft zelf “aarzelingen bij hoe jullie het proces zijn begonnen”, vertelde hij aan Ollongren en oud-verkenner Annemarie Jorritsma (VVD).

Het CDA wil “herbronnen” na het verkiezingsverlies, blijkt uit het verslag. De partij ging van 19 naar “15 schamele zetels”, zoals Hoekstra het zelf omschreef in het verslag. De verkenners hebben aangedrongen, en gevraagd of het CDA, als traditionele bestuurderspartij, niet toch verantwoordelijkheid wil nemen. “Dat speelt pas heel veel stappen verder”, zei hij.