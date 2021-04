Hoekstra fel in debat, eist excuses van oud-verkenners

CDA-leider Wopke Hoekstra eist excuses van oud-verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). “Er moet antwoord en excuses komen. Aan Omtzigt, de Kamer, en het CDA”, zei Hoekstra in een fel debat over de verkenningschaos. De naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stond op een memo van Ollongren dat zichtbaar was op een ANP-foto.

“Het is mijn overtuiging dat de meeste mensen verwachten van ons dat we het goed regelen in Den Haag”, begon Hoekstra zijn betoog op hoge toon. “Nu zijn we twee weken verder. En we staan voor aap, totaal maar dan ook totaal voor aap!” Hij haalde al uit naar zijn coalitiegenoten Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66), maar ook de verkenners moeten wat de christendemocraat betreft verantwoording afleggen.

“Hoe kan het dat niemand zich herinnert wat er besproken is?” vraagt Hoekstra zich af. Zowel de verkenners als Rutte zeiden dat Omtzigt niet ter sprake is gekomen in hun gesprek, terwijl uit de gespreksverslagen dat wel blijkt. De discussie over Omtzigt barstte los na het gelekte memo met daarin naast zijn naam de opmerking “functie elders”. Over de aantekeningen zegt Hoekstra dat het “zeer slordig is dat die zichtbaar waren”. Maar “veel erger is het dat die ├╝berhaupt op papier werden gezet. En kennelijk als onderdeel van de taakopvatting werd gezien.”