Hoekstra over verkenning: het gaat van kwaad tot erger

CDA-leider Wopke Hoekstra heeft met verbijstering gekeken naar de documenten die donderdag zijn vrijgegeven over de mislukte verkenning. Daarin valt te lezen dat premier Mark Rutte wél Pieter Omtzigt ter sprake heeft gebracht bij de verkenners, iets dat hij vorige week nog ontkende. Het maakt het voor het CDA nog onaantrekkelijker om zomaar in een coalitie te stappen, gaf Hoekstra toe.

“Het gaat van kwaad tot erger”, zei Hoekstra, die de hele gang van zaken iets “Kafkaësk” vindt hebben. “We hebben natuurlijk weer verbijsterende dingen gelezen. Er moet echt opheldering komen in het debat. We zijn allemaal anderhalve week bezig geweest met een speurtocht, en nu blijken er toch allerlei dingen gezegd te zijn.”

Of hij nog vertrouwen heeft in Rutte, als premier van het kabinet waar hij zelf ook deel van uitmaakt, of mogelijk als toekomstig coalitiepartner, daar wilde Hoekstra nog niet op vooruitlopen.