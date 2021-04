Hoekstra vol ongeloof over verklaring Rutte

CDA-voorman Wopke Hoekstra snapt niet hoe premier Mark Rutte zich niet kan herinneren dat hij het over het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft gehad met de voormalige verkenners. Dat zei Hoekstra in de Tweede Kamer tijdens het debat over de mislukte verkenning.

We zijn nu twee weken bezig en wat een totale rotzooi is het geworden”, vatte Hoekstra de gang van zaken samen. “Binnen die rotzooi hebben we de discussie al een week wie wat gezegd heeft.” De CDA-voorman kan zich nog voorstellen dat je “trivialiteiten vergeet, dat begrijpt elke televisiekijker. Maar niet de hoofdlijn: die kon ik teruglezen in het verslag. Hoe kan hij dit niet reproduceren?”

Ook de ex-verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) zeiden dat er tijdens de verkennende gesprekken niet over Omtzigt was gesproken, maar uit de documenten die donderdag werden vrijgegeven bleek het tegendeel.

Hoe kan het dat drie mensen die bij het gesprek zaten, precies op hetzelfde punt een gat in hun geheugen hebben, vroeg Hoekstra zich af. “Het is wel degelijk gegaan over onze Omtzigt. Vervolgens wordt dat door drie politieke aanwezigen niet gereproduceerd. Daar gaat dit debat, en deze toonhoogte, over”, aldus een verbaasde Hoekstra.