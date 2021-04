Iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen, veel nieuwe opnames

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gedaald, ook al is het maar een beetje. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2327 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er zeven minder dan op woensdag.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1639 coronapatiënten, veertien minder dan een dag eerder. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg wel, van 681 naar 688. Dat is het hoogste aantal sinds 14 januari.

Het aantal nieuwe opnames blijft wel oplopen. In de afgelopen 24 uur zijn 337 coronapatiënten op een verpleegafdelingen of intensive care beland. Vooral de ic’s kregen het aanzienlijk drukker met 61 nieuwe opnames. Dat is het hoogste aantal sinds 30 december.

Volgens de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding hebben de ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 2057 coronapatiënten zien binnenkomen. Dat zijn er gemiddeld bijna 294 per dag, het hoogste peil sinds 6 januari.