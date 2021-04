In het nauw gedreven Rutte spreekt zelf ook van puinhoop

Een steeds meer geagiteerde VVD-leider Mark Rutte noemt de ontstane situatie in verband met de misgelopen verkenning zelf ook “een puinhoop”. Hij baalt er stevig van dat hij zich uitspraken over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt die hij heeft gedaan niet meer kan herinneren, zegt hij in het debat over de verkenning. “Ik vind het ruk dat ik het me niet herinner.”

“Ik heb het niet gehad over functie elders maar wel over Omtzigt in andere context. Het is aan u of u mij gelooft. Waarom zou ik? Ik heb nooit nooit nooit de intentie gehad om Omtzigt weg te werken. Een ministerschap is toch anders dan “functie elders”? Het is niet zo dat we hem wilden wegpromoveren. Ik heb zeer intensief met hem gewerkt, vaak tegenover elkaar, elkaar ook vaak weer gevonden. Hij is een uitstekend Kamerlid”, zegt Rutte.

Rutte geeft tegenover een zwaar ge├»rriteerde Kamer meermaals toe dat hij een fout heeft gemaakt,. “Maar er is ook zoiets als vertrouwen”, zegt hij tegen ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. “Wij hebben vier jaar in een coalitie gewerkt, maar ik heb u nooit belazerd. Ik heb nooit een collega belazerd. Wat ik heb nou voor motief? Punt is alleen dat ik het me niet herinner en de twee verkenners ook niet. Daardoor ontstaat een sfeer alsof we stiekem dingen aan het ritselen waren.”

Meerdere oppositiepartijen zeggen een motie van wantrouwen tegen Rutte te gaan steunen.