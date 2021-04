Kaag kan nog niet zeggen of ze Rutte op zijn woord vertrouwt

D66-leider Sigrid Kaag kan na uren debat in de Tweede Kamer nog niet zeggen of ze VVD-voorman Mark Rutte op zijn woord kan vertrouwen. “Dat is een heel moeilijke vraag”, zei ze tegen Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB).

Kaag wil Rutte alsnog de kans geven om zijn blazoen te zuiveren. “Ik verwacht dat de heer Rutte in tweede termijn daar meer fundamentele richting in kan geven, ook hoe met het geschaad vertrouwen kan worden omgegaan. Of ik denk dat iemand waarheid heeft gesproken of niet: ik kan niet in de ziel van anderen kijken.”

Rutte heeft moeten uitleggen dat hij in een gesprek met de oud-verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren wel degelijk heeft gesproken over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij ontkende dat eerder. Ook willen partijen opheldering waarom Rutte donderdag uit niet nader genoemde bron eerder hoorde over de inhoud van de gespreksnotities dan de rest van de partijleiders.

Een deel van de partijen heeft al gezegd geen vertrouwen meer te hebben in de VVD-voorman, die vecht voor zijn politieke overleven. Rutte ontkent te hebben gelogen, maar zegt wel een fout te hebben gemaakt. Hij betreurt dat ten zeerste.