Het Tweede Kamerdebat over de verkenningschaos is even stilgelegd, omdat de meeste partijen uitleg eisen over de ‘bron’ van VVD-leider Mark Rutte. Deze “vertrouwelijke bron” meldde Rutte al om 07.30 uur ’s ochtends dat CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt werd genoemd in het verslag van het gesprek tussen Rutte en de oud-verkenners. Andere partijen kregen op zijn vroegst anderhalf uur later informatie over hun gespreksverslagen.