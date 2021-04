Klaver over gespreksverslag: niet bezig met positie GroenLinks

GroenLinks-leider Jesse Klaver is “helemaal niet bezig” met zijn eigen onderhandelingspositie. Hij maakt zich geen zorgen over het openbaren van de gespreksverslagen en wat dat mogelijk voor de positie van zijn partij betekent. Uit de eerste notities van een gesprek over een eventueel te vormen nieuw kabinet, blijkt dat Klaver “graag” in een regeringscoalitie stapt. Over migratiedeals met de Europese Unie, waar de formatie in 2017 op klapte, staat bij GroenLinks: “Wij zijn niet van plan dat op te spelen, zouden het groot kunnen maken, gaan we niet doen.”

Toch is Klaver niet bang om zijn hele gespreksverslag openbaar te maken. Het gaat om de aantekeningen over het eerste gesprek dat hij met oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma had over de positie van GroenLinks. Donderdagochtend mochten beoogd fractievoorzitters die verslagen bekijken, en goedkeuren voordat ze geopenbaard worden. Het openbaren van de stukken vindt de Kamer wenselijk, na het wantrouwen dat is ontstaan door het verkenningsmemo dat zichtbaar was op een ANP-foto van Ollongren.

“Wij zijn altijd voor transparantie geweest. Dat er zaken publiek worden, dat hoort bij de democratie”, zegt Klaver. Hij vreest niet voor zaken die mogelijk uit zijn verslag of dat van andere partijleiders naar boven komen. “Het gaat erom hoe volwassen politici ermee omgaan.” Het is vooral belangrijk dat de verkenning snel weer op gang komt, zegt Klaver. “Daar zit veel meer mijn zorg dan wat het betekent voor elke partij.”