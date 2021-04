Ollongren: bespreken Omtzigt ‘niet als relevant punt herinnerd’

Het bespreken van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt met VVD-leider Mark Rutte is “niet als relevant punt in mijn geheugen gebleven”, zegt oud-verkenner Kajsa Ollongren. “We hebben het er zeker niet lang over gehad”, voegt de D66’er eraan toe. De naam van Omtzigt, die voorkomt in het gelekte memo én in het verslag van het gesprek van de verkenners met Rutte, is niet terug te halen in haar eigen aantekeningen, meent Ollongren.

“Daarmee hebben wij weliswaar te goeder trouw de Kamer geïnformeerd, maar wel verkeerd”, zegt zij. Ollongren en Annemarie Jorritsma (oud-verkenner namens de VVD) ontkenden aanvankelijk de positie van Omtzigt te hebben besproken met één van de partijleiders. Ook Rutte zei eerst dat de CDA’er niet ter sprake is gekomen in het gesprek. “Nu blijkt toch dat de naam is gevallen”, zegt Ollongren. Alle aantekeningen en verslagen van de eerste verkenningsronde zijn met de Tweede Kamer gedeeld.

Hoewel de naam van Omtzigt ook zichtbaar was op een ANP-foto van de notitie van Ollongren, “verzekeren wij u: we zouden dit onderwerp niet hebben ingebracht”. De aantekeningen waren ‘aanknopingspunten’ voor een verder gesprek met Rutte en D66-voorvrouw Sigrid Kaag, de leiders van de twee grootste partijen. Ollongren zei de beruchte memo toen ook nog niet gelezen te hebben.

Verschillende Kamerleden lieten meteen merken dat ze de verklaring van Ollongren in twijfel trekken.