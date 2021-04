Ollongren wist woensdag van naam Omtzigt in gespreksverslag Rutte

Kajsa Ollongren is woensdagavond laat door de nieuwe verkenners formeel op de hoogte gesteld van het feit dat de naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt voorkomt in het verslag van het gesprek dat zij met VVD-leider Mark Rutte had. Dat hebben de nieuwe verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees aan de Tweede Kamer laten weten in een tijdlijn die ze hebben opgesteld. Zij volgden Ollongren en VVD’er Annemarie Jorritsma op.

Van Ark en Koolmees belden met Ollongren – en vergeefs met Annemarie Jorritsma – nadat ze woensdagavond in de stukken hadden gezien dat Omtzigt wel degelijk was genoemd in het gesprek dat dit tweetal had met Rutte. “Dit was niet conform de brief van de ex-verkenners van maandag 29 maart, waarin was gesteld dat geen van de gewezen lijsttrekkers had gesproken over de heer Omtzigt”, schrijven de verkenners.

Rutte is politiek in het nauw gekomen, omdat hij steeds had ontkend dat hij Omtzigt te berde heeft gebracht in het gesprek met Ollongren en Jorritsma.

Rutte verklaarde tijdens het debat tot grote verbazing van de Kamerleden dat hij donderdagmorgen al om 7.30 uur “via via” te horen kreeg dat hij de naam van Omtzigt toch heeft genoemd. De VVD’er weigert te vertellen wie de bron is, hoewel de hele Kamer daarop aandringt.

Van Ark (VVD) en Koolmees (D66) hebben woensdagavond niet meer gesproken met Jorritsma. Die was onbereikbaar, schrijven ze aan de Kamer. Daarna hebben de verkenners donderdagmorgen om 08.00 uur opnieuw met beide oud-verkenners over de zaak gesproken.

Rond die tijd kregen de zeventien fractieleiders een sms van de verkenners dat ze tussen 09.00 en 10.00 uur de stukken zouden kunnen inzien die zijn gemaakt van hun gesprekken met de oud-verkenners. De Kamer had gevraagd deze documenten openbaar te maken. De Kamer debatteert donderdag al uren over de mislukte verkenning van Ollongren en Jorritsma.