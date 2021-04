Omstreden memo Ollongren kwam van ambtelijke staf

De omstreden memo van de oud-verkenners waar de opmerking ‘functie elders’ voor het populaire CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op stond, was afkomstig van de ambtelijke staf. Dat zei oud-verkenner Kajsa Ollongren donderdagavond in de Tweede Kamer. Zij en haar voormalige medeverkenner Annemarie Jorritsma hebben volgens haar geen input geleverd voor de memo.

Het stuk werd door een ANP-fotograaf vastgelegd toen Ollongren precies een week geleden in allerijl het Binnenhof verliet. Ze had het stuk eerder die donderdagochtend gekregen van ambtenaren van Algemene Zaken die bij de verkenners gedetacheerd zijn. Ambtenaren moeten volgens haar altijd vrijelijk kunnen adviseren wat ze willen. Maar wij als verkenners dragen de volle verantwoordelijk, benadrukte Ollongren.

De aandachtspunten van de notitie zijn “aantekeningen, punten om aan te denken”, aldus Ollongren (D66). Ze nam afstand van de opmerking over Omtzigt en verzekerde dat zij als verkenners er ook niets mee zouden hebben gedaan als de notitie niet per ongeluk was vastgelegd en er dus ook geen ophef was ontstaan. “Ik hecht er aan te benadrukken dat de woorden “functie elders” daar niet hadden moeten staan”, stelt Ollongren.

Ze benadrukte dat de notitie “niet was gebaseerd op welk gesprek dan ook, niet op onze gesprekken en ook niet op die met de partijleiders”. Ook zei Ollongren dat als het al ingebracht was “dan nog onze weging was: daar gaan wij niets mee doen”. Het ging volgens de D66’er om “suggesties en aandachtspunten om in het achterhoofd te houden. Het gaat om dit type stukken, het zijn geen hele nota’s.”

Volgens haar was de notitie gemaakt als voorbereiding ten behoeve van gesprekken die de verkenners nog zouden voeren. Het is volgens haar niet gelezen en niet besproken, omdat het tweede gesprek met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag nog moest komen.

Naar eigen zeggen had Ollongren pas echt goed gekeken wat er allemaal op het memo stond toen ze thuis was. Daarna heeft ze niet om een verklaring gevraagd over de passage “functie elders” bij de ondersteunende ambtenaren. Ze was naar eigen zeggen vanwege haar pas ontdekte coronabesmetting druk aan het bellen met de GGD en de huisarts, en ook met VVD-leider Mark Rutte om excuses te maken. “Ik had mijn handen vol aan het managen van twee crises.”